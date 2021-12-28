Suudi Arabistan’da şok eşcinsellik anketi

Münübe Yılmaz

Suudi toplumunun yüzde 67'sinin Krallığın eşcinsellik ve cinsel yönelim konusundaki tutumundan “gurur duyduğu” belirtildi. Kral Abdülaziz Ulusal Diyalog Merkezi Kamuoyu Anketleri Birimi, vatandaşların Krallığın cinsel yönelim konusundaki tavrına ilişkin görüşlerini belirlemek için bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 67'si Krallığın Birleşmiş Milletler'deki eşcinsellik ve cinsel yönelim konusundaki tavrından gurur duyduğunu söyledi, yüzde 33 ise bu konuyla ilgili bir bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Yüzde 76'sı eşcinselliğin fıtratla çeliştiğine inanıyor

Ankete iştirak edenlerin yüzde 30'u eşcinsellik ve cinsel yönelim gibi konuları dini bir mesele olarak gördüğünü söylerken, yüzde 7 bu konuyu siyasi, yüzde 6 ise kültürel bir mesele olarak nitelendirdi. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğuna tekabül eden yüzde 57’lik dilim ise söz konusu meselenin hem kültürel hem siyasi hem de dini olduğunu söyledi. Kral Abdülaziz Ulusal Diyalog Merkezi Kamuoyu Anketleri Birimi’nden yapılan açıklamada, Suudilerin yüzde 76'sının da eşcinselliğin fıtratla çeliştiğine inandığı yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

“Bu terimler Suudi Arabistan tarihine aykırı”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, geçtiğimiz günlerde devletlere, “ırk, renk, etnik köken, ulusal veya sosyal kökene dayalı olanlar da dahil olmak üzere kamu işlerine katılma haklarında vatandaşlara karşı doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapan yasaları, düzenlemeleri ve uygulamaları ortadan kaldırmak için cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, siyasi görüş veya engellilik temelinde önlemler almaları” çağrısında bulunmuş, Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi ise “bütün farklılıklarıyla kadınlara”, “cinsiyet kimliğine” ve “cinsel yönelime” atıfta bulunan bu çağrıyı eleştirip “Bu terimler Suudi Arabistan tarihine aykırı” ifadelerini kullanmıştı.