Sonbaharın en çok tercih edilen kabak tatlısının püf noktası: Evde herkesin yaptığı hatayı usta şefler açıkladı!

BAL KABAĞI TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR Sonbahar aylarıyla birlikte bal kabağı pazarlarda ve manavlarda daha sık görülmeye başlıyor. Mevsiminde temin edilen bal kabağı, çorba ve yemeklerin yanı sıra tatlı yapımında da kullanılıyor. Kendine özgü aroması ve yumuşak dokusuyla öne çıkan bal kabağı, şekerle buluştuğunda geleneksel kabak tatlısına dönüşüyor. Kabak tatlısının hazırlanışında kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemi, elde edilecek lezzeti doğrudan etkiliyor. Kabağın şekerle bir süre bekletilmesi, kendi suyunu salmasını sağlarken pişirme sırasında dağılmaması için kontrollü ısı kullanılması gerekiyor. KABAK TATLISI NASIL YAPILIR? Kabak tatlısı hazırlamak için bal kabağı, toz şeker ve isteğe bağlı olarak ceviz, tahin veya kaymak kullanılıyor. Yapımı oldukça kolay olan tatlıda öncelikle bal kabağının kabukları soyuluyor ve çekirdekleri temizleniyor. Ardından kabaklar çok kalın olmayacak şekilde dilimlenerek tencereye yerleştiriliyor.