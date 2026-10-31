Sonbaharın en çok tercih edilen kabak tatlısının püf noktası: Evde herkesin yaptığı hatayı usta şefler açıkladı!

Kabakların üzerine toz şeker eklenerek tencerenin kapağı kapatılıyor. Bu şekilde birkaç saat, mümkünse bir gece bekletilen kabakların suyunu salması sağlanıyor. Bekleme süresinin ardından tencere ocağa alınarak kısık ateşte pişiriliyor. Kabaklar yumuşayıp şerbeti kıvam aldığında ocaktan indiriliyor. ÜZERİNE CEVİZ VEYA TAHİN EKLENİYOR Pişirilen kabak tatlısı soğuduktan sonra servis tabağına alınıyor. Üzerine dövülmüş ceviz serpilebiliyor. Daha yoğun bir lezzet isteyenler ise tahin veya kaymak ilave edebiliyor. Tatlının lezzetini koruması için pişirme sırasında kabakların fazla karıştırılmaması ve dağılmalarının önlenmesi öneriliyor. Kabak tatlısının lezzetli ve kıvamında olması için öncelikle doğru bal kabağının seçilmesi gerekiyor. Tatlı yapımında kullanılacak kabağın çok sulu olmaması ve lifli yapıda bulunmaması önem taşıyor. Şekerle önceden bekletilmesi, kabağın kendi suyuyla pişmesine yardımcı oluyor. Pişirme sırasında tencerenin kapağını sık sık açmamak ve kabakları dağıtmadan kontrollü şekilde pişirmek de tatlının görünümünü koruyor.