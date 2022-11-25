Suudi Arabistan'da şiddetli yağışa aldırmadan yüzlerce Müslüman Kabe’yi dualar eşliğinde tavaf edip namaz kıldı

Hayatın durma noktasına geldiği Suudi Arabistan'da yüzlerce Müslüman, umre ibadetini yerine getirdiği Mekke'de şiddetli yağışa aldırış etmeden Kabe’yi dualar eşliğinde tavaf etti. O anlarda birçok mümin de şiddetli yağış altında namaz kıldı.

Suudi Arabistan'ın batısında şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirirken, Mekke'de de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verilmişti. Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halka gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunmuştu. Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde’de bazı araçlar sel sularında sürüklenmişti. Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmıştı.

YAĞIŞ ALTINDA KABE'DE TAVAF VE NAMAZ

Kabe'ye kar yağmadı ama Suudi Arabistan’ın batısında şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirirken, Mekke’de de olumsuz hava koşulları etkili oldu. Kabe’de bir araya gelen yüzlerce Müslüman ise, sağanak yağışa aldırmadan umre ibadetlerini gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin Kabe’yi tavaf ettiği o anlarda birçok mümin de şiddetli yağış altında namaz kıldı.