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Dünya Suudi Arabistan'da petrol tesisine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dünya

Suudi Arabistan'da petrol tesisine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Husilerin petrol tesisine gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:38:00 - 2022-03-30 16:43:18

Husilerin Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesislere düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

Yemen’deki İran destekli Husilerin 25 Mart’ta Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait Cidde kentindeki tesislere gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Petrol deposundaki iki tankın vurulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tanklardan alevler yükseldi

Saldırıyla birlikte tanklardan alev yükseldiği görülürken, saldırının ardından can kaybı bildirilmedi.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın lojistik noktalarına sık sık saldırılar düzenliyor.

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