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Dünya

Suudi Arabistan'da ölü sayısı artıyor

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1200'e yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:54:00 -
Suudi Arabistan'da ölü sayısı artıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1184'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 301 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 salgınında can kaybının 1184'e, toplam vaka sayısının ise 150 bin 292'ye yükseldiği ifade edildi.

Hastalardan 1849'unun daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 95 bin 764 olduğu aktarıldı.

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