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Dünya Suudi Arabistan'a saldırı
Dünya

Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 00:24:00 -
Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Seri, açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı yaptıklarını bildirdi.

Hassas ve askeri alanlar hedef alındı

Sözcü Seri, insansız hava araçları ile (İHA) yapılan saldırıda hassas ve askeri alanların hedef alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan tarafından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki durum

Uzun zamandır Yemen'de siyasi istikrarsızlık hüküm sürüyor.

İran destekli Husiler, 2014'ün Eylül ayındn bu yana Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de 2015'in Mart ayından beri Husilere karşı Yemen hükümetine arka çıkıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor. Ülkede, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda...

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