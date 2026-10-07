Suudi Arabistan’a füze saldırısı: Koalisyon imha edildiğini açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt kentine fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi. Açıklama, Husilerin uluslararası hava yolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları yönündeki uyarısının ardından geldi.
Yemen’de çatışmalar Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaşırken, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt’a yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığı açıklamada, Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti.
Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada ve Amran vilayetlerinin Husilerin füze tehditlerinin kaynağı olduğunu açıklayan Maliki, şunları kaydetti:
"Arap Koalisyonu, balistik füzeler ve karadan karaya füzelerin tehdidini etkisiz hale getirmeye ve kaynaklarını imha etmeye devam ediyor."
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerini uçuşlarını sürdürmemeleri konusunda uyarmıştı.
Seri, Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının artık Husilerin "operasyon alanı içinde" olduğunu öne sürmüştü.
Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.
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