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Dünya Suudi Arabistan’a füze saldırısı: Koalisyon imha edildiğini açıkladı
Dünya

Suudi Arabistan’a füze saldırısı: Koalisyon imha edildiğini açıkladı

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Suudi Arabistan’a füze saldırısı: Koalisyon imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin Hamis Muşayt kentine fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini bildirdi. Açıklama, Husilerin uluslararası hava yolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları yönündeki uyarısının ardından geldi.

Yemen’de çatışmalar Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaşırken, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt’a yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığı açıklamada, Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada ve Amran vilayetlerinin Husilerin füze tehditlerinin kaynağı olduğunu açıklayan Maliki, şunları kaydetti:

"Arap Koalisyonu, balistik füzeler ve karadan karaya füzelerin tehdidini etkisiz hale getirmeye ve kaynaklarını imha etmeye devam ediyor."

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerini uçuşlarını sürdürmemeleri konusunda uyarmıştı.

Seri, Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının artık Husilerin "operasyon alanı içinde" olduğunu öne sürmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Ortadoğu’nun vekalet savaşlarında en öngörülemez aktörlerden biri haline gelen İran destekli Husiler, bölgesel dengeleri sarsmaya devam ederken akıllara kritik bir soruyu getiriyor: Yemen'deki bu silahlı yapı, günün birinde hamisi olan İran'ın başına büyük bir dert açabilir mi? Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona, Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret gemilerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla etki alanını genişleten Husiler, Tahran yönetiminin "Direniş Ekseni" adını verdiği stratejinin en militan unsurlarından biridir. Ancak tarih ve jeopolitik, kontrolsüzce büyüyen ve ideolojik olarak aşırı radikalleşen vekil güçlerin, zamanla kendi kurucularını da diplomatik, askeri ve ekonomik birer çıkmaza sürükleyebileceğini defalarca kanıtlamıştır. İran'ın Husilere sağladığı balistik füze, kamikaze insansız hava araçları ve istihbarat desteği, Tahran'a bölgesel rakiplerini doğrudan savaşa girmeden yıpratma imkanı tanımaktadır. Ne var ki Husiler, Lübnan Hizbullah'ı gibi İran'ın emir-komuta zincirine tamamen entegre ve her talimatı harfiyen uygulayan disiplinli bir yapı değildir. Kendi kabile dinamikleri, bölgesel ajandaları ve dini yorumları olan bu hareket, zaman zaman Tahran'ın küresel diplomaside elini rahatlatmak istediği anlarda bile gerilimi tırmandıracak adımlar atabilmektedir. Husilerin uluslararası havayolu şirketlerini tehdit etmesi, Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim yerlerine füzeler fırlatması ve küresel ticaret rotalarını felç etmesi, İran'ın Batı ve Körfez ülkeleriyle yürütmek isteyebileceği olası müzakere süreçlerini baltalamakta, Tahran'ı istemediği küresel misillemelerin hedefi haline getirme riski taşımaktadır. Sonuç olarak, Husilerin kontrolsüz tırmanış stratejisi, İran için iki ucu keskin bir bıçağa dönüşmektedir. Bölgesel bir caydırıcılık unsuru olarak büyütülen bu yapı, küresel enerji hatlarını ve sivil havacılık güvenliğini açıkça tehdit ettikçe, uluslararası toplumun baskısı ve askeri operasyonları doğrudan İran’ı köşeye sıkıştırmaktadır. Kendi yarattığı canavarın diplomatik ve askeri faturasını ödemek zorunda kalan bir Tahran, gelecekte Husilerin pervasız eylemleri yüzünden hiç hesapta olmayan büyük bir bölgesel çatışmanın tam ortasında kalabilir. Bu bağlamda Husiler, İran için stratejik bir kazanç olmaktan çıkıp, kontrolü kaybedildiği an sahibini de yakacak bir saatli bombaya dönüşme potansiyeline fazlasıyla sahiptir.
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