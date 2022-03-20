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Dünya Suudi Arabistan'a drone saldırısı
Dünya

Suudi Arabistan'a drone saldırısı

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 04:01:00 -
Suudi Arabistan'a drone saldırısı

İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi.

Saldırıda drone'lardan atılan bombaların hedefi olan su arıtma tesisinde ve elektrik santralinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden ise saldırıda ölen yada yaralananlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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