  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Dünya

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 00:57:00 -
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husilerce Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

Balistik füze ve patlayıcı yüklü İHA gönderdiler

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bir balistik füze ile beraber bir de patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Duyurdular: Etkisiz hale getirdik

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sözcünün açıklamasında, Husilerce Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen İnsansız Hava Aracı'nın ve güneybatısındaki Cazan'a atılan balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Husilerden bir açıklama gelmedi

Sözcü, konuya ilişkin detay vermezken, Husiler'den de bir açıklamanın gelmediği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de saldırı olmuştu

Maliki, perşembe ve cuma günleri de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü İHA ile balistik füze gönderildiğini ve bunları da etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Suudi Arabistan Yemen hükümetini destekliyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen'de, İran destekli Husiler, 2014 senesinin Eylül ayından beri Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Husiler kimdir?

İran ve Suudi Arabistan arasında Yemen'de yıllardır süren bir vekalet savaşı var. 1992 yılında kuruldukları ifade edilen Husiler, İran'ın Yemen'deki silahlı güçleri olarak biliniyor. Mezhep olarak ise tam manasıyla Şiiliği karşıladıkları belirtilmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi
Gündem

Bunu bir Yunan, bir de Özdil söyleyebilirdi! “Bidon Kafa” doğal gaz keşfini hazmedemedi

Türkiye’nin menfaatine her faaliyete karşı çıkmasıyla ve Kemalistleri “tokatlayarak” milyonları cebe indirmesiyle nam salan “Bidon Kafa” Yıl..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı