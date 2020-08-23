Yemen'deki İran destekli Husilerce Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

Balistik füze ve patlayıcı yüklü İHA gönderdiler

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bir balistik füze ile beraber bir de patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Duyurdular: Etkisiz hale getirdik

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sözcünün açıklamasında, Husilerce Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen İnsansız Hava Aracı'nın ve güneybatısındaki Cazan'a atılan balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Husilerden bir açıklama gelmedi

Sözcü, konuya ilişkin detay vermezken, Husiler'den de bir açıklamanın gelmediği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de saldırı olmuştu

Maliki, perşembe ve cuma günleri de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü İHA ile balistik füze gönderildiğini ve bunları da etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Suudi Arabistan Yemen hükümetini destekliyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen'de, İran destekli Husiler, 2014 senesinin Eylül ayından beri Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Husiler kimdir?

İran ve Suudi Arabistan arasında Yemen'de yıllardır süren bir vekalet savaşı var. 1992 yılında kuruldukları ifade edilen Husiler, İran'ın Yemen'deki silahlı güçleri olarak biliniyor. Mezhep olarak ise tam manasıyla Şiiliği karşıladıkları belirtilmiyor.