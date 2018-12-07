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Suudi Arabistan yaşanan olayı doğruladı! Beklenmedik gelişme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde katkısı olduğu iddia edilen Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ABD'ye geri döndü.

07 Aralık 2018 Cuma 06:08
Suudi Arabistan yaşanan olayı doğruladı! Beklenmedik gelişme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman ülkesine dönmüş ve bir daha ABD'ye dönmeyeceği iddia edilmişti.

ABD basınında yer alan bilgiye göre ise Suudi Veliaht Prens İbn Selman'ın kardeşi ve aynı zamanda ABD Washington elçisi Halid bin Selman ölen ABD eski Başkanı George W. Bush'un cenazesine katılmak üzere ABD'ye gitti.

Washington'daki Suud elçiliği ABD basınının iddialarını doğrularken, Halid bin Selman'ın ülkeden kovulmayacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.

Kaşıkçı cinayetine karışmakla suçlanıyor

Washington Post gazetesinin iddialarına göre Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Halid bin Selman'ın büyük bir payı bulunuyor.

Kaşıkçı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kaşıkçı'yı konsolosluğa gitmesi konusunda ikna ettiği ve kişisel garanti verdiği iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:08
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