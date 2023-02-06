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Dünya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:29:00 - 2023-02-06 19:36:32
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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