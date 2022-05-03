Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman kesenin ağzını hiç düşünmeden açtı! 8 milyar dolar yolladı

Pakistan basını, Başbakan Şahbaz Şerif'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaklaşık 8 milyar dolarlık mali yardım paketinde anlaştığını bildirdi.

Ekonomik kriz yaşayan Pakistan'ın imdadına Suudi Arabistan yetişti.

Pakistan basını, Başbakan Şahbaz Şerif'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında yaklaşık 8 milyar dolarlık mali yardım paketinde anlaştığını bildirdi.

Basına göre, Suudi Arabistan tarafından sağlanacak paket, petrol tesislerine yönelik finansmanı iki katına çıkarmayı, mevduat ya da Sukuk yoluyla ek finansman sağlamayı ve mevcut 4,2 milyar dolarlık yatırımı devam ettirmeyi içeriyor.

Pakistan hükümeti teşekkür etti

Başbakan Şerif'in Suudi Arabistan'dan ayrıldığı, Pakistan Maliye Bakanı Miftah İsmail'in ise artırılmış finansal paketin teknik detaylarını tamamlamak için orada kaldığı belirtildi.

Miftah İsmail, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Pakistan'a verdiği "güçlü" desteğin takdir edildiğini söyledi.

İsmail, "Suudi Arabistan Pakistan'a ve ekonomisine desteğinin devam ettiğini teyit etti. Bu desteğe vade uzatma ile merkez bankasına yatırılan 3 milyar doları artırmak, petrol tesislerinin finansmanını daha da geliştirmek için seçenekleri araştırmak ve Pakistan ile halkının yararına olan yapısal ekonomik reformları desteklemek de dahil" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın petrol finansmanını 1,2 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıkarma teklifinin kabul edildiği, mevcut 3 milyar dolarlık yatırımın vadesinin Haziran 2023'e uzatıldığı bildirildi.

Çalkantılı bir dönemden geçen Pakistan ekonomisine Suudi Arabistan Aralık 2021'de 3 milyar dolarlık mevduat sağlamış ve petrol tedariği için 100 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın desteğine ilişkin açıklamalar, Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında, reformların hızıyla ilgili endişeler nedeniyle durmuş olan, mevcut 6 milyar dolarlık yardım programı kapsamındaki fonların serbest bırakılmasıyla ilgili son görüşmelerden sonra geldi.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la görüşmüştü.