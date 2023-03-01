Suudi Arabistan ve İngiltere'den askeri işbirliği anlaşması
Suudi Arabistan ve İngiltere Savunma Bakanları, askeri işbirliği konusunda anlaşma imzaladı. Suudi Arabistan'ın Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemi'ne katılımını öngören niyet beyanı anlaşması imzalandı. Anlaşma, hava muharebeleri konusunda ortak vizyon geliştirilmesinin yanı sıra endüstriyel araştırma ve geliştirme konusunda ortaklık konusunu kapsıyor. FCAS projesi kapsamında, mevcut uçakların 2040 yılından itibaren yeni nesil uçaklarla modernize edilmesi planlanıyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace arasında yapılan görüşme sonrasında askeri işbirliği alanında anlaşma imzalandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ve Wallace başkent Riyad'da iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra askeri işbirliği ve işbirliğini güçlendirme yolları hakkında görüştü.
Görüşme sonrasında, iki ülke yetkilileri arasında Suudi Arabistan'ın Yeni Nesil Hava Muhabere Sistemi'ne (FCAS) katılımı konusunda niyet beyanı anlaşması imzalandığı açıklandı.
Anlaşmanın hava muharebeleri konusunda ortak vizyon geliştirilmesinin yanı sıra endüstriyel araştırma ve geliştirme konusunda ortaklık konusunu kapsadığı belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öncülüğünde 2017 yılında başlatılan FCAS projesiyle, mevcut uçakların 2040 yılından itibaren yeni nesil uçaklarla modernize edilmesi planlanıyor.
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