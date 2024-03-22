  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor

Seçime günler kala takdir toplayan hareket! Şadi Yazıcı'ya mesaj yağdı: Keşke herkes sizin gibi olsa...

Rusya istedi! O ülke Türk şirketin sözleşmesini iptal etti

TPAO'dan yeni adım! Tekirdağ, Balıkesi ve o ilimiz için petrol müjdesi

İşte FETÖ’nün siyaset mahrem yapılanması! Karanlık istifaların ardında o yapılanma var

Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'

22 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek
Gündem

Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek

Yeniakit Publisher
2024-03-22 11:36:00 -
Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek

7 Ekim’den sonra Gazze’de soykırım yapan İsrail’e özellikle jet yakıtı konusunda en büyük desteği ABD verirken, Suudi Arabistan ve BAE gibi Arap ülkelerinden de terör ordusuna şaşırtacak derecede petrol ve yakıt aktarıldığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Tüm dünya İsrail’in Gazze’deki soykırımına seyirci kalıyor. Özellikle İsrail’e yaptırım uygulamayan zengin ülkelerin anlamsız inadı, İslam dünyasında büyük tepkilere neden oluyor. Petrol zengini Arap ülkelerinin İsrail’e yakıt sağlamak yerine vanaları kısması soykırımcıları zor duruma sokacakken, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yaptırım yerine satışa devam etmesi “İsrail’e destek oluyorlar” yorumlarına neden oluyor. Bununla birlikte yeni çıkan raporlar, İsrail’e 7 Ekim’den sonra özellikle jet yakıtı sağlayan ülkeler arasında Arapların çoğunlukta olduğunu da ortaya koydu.

Yeni veriler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına petrol ve yakıt sağlayarak yardımcı olan ülke ve şirketler arasında, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere çok sayıda Arap ülkesinin de bulunduğunu gözler önüne serdi.

En büyük destek ABD’den

Oil Change International tarafından hazırlanan bir rapora göre, İsrail'e ham petrol ve rafine ürün tedarik zincirlerini ortaya koyan yeni veriler, İsrail ordusuna ithal edilen jet yakıtının en büyük tedarikçisinin, savaşın başlamasından bu yana Tel Aviv'e sağlanan üç tanker JP8 Jet Yakıtı ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde ABD olduğunu ortaya koydu.

Soykırımda kilit rol oynadı

Askeri jetler için özel olarak formüle edildiği bildirilen bu jet yakıtı, ABD'nin işgale yaptığı geniş çaplı askeri yardımın bir parçasıydı ve İsrail'in kuşatma altındaki Filistinlilere yönelik hava saldırılarında kilit rol oynadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arap ülkelerinden büyük tedarik

İsrail’in ham petrol ithalatının bir diğer önemli kaynağı da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Mısır gibi Arap ülkelerinden “küçük ama düzenli” miktarlarda yakıt alan Sumed Boru Hattı’ndan geliyor.

Ve tüm bu ülkeler İsrail'in Gazze’deki askeri soykırımını kınamıştı...

Rusya VGO sağlıyor

İsrail’e yakıt tedarikinde rol oynayan bir diğer ülke de Rusya. Rusya'nın Hayfa’daki önemli bir rafineriye, genellikle benzin ve dizele dönüştürülen vakum gaz yağı (VGO) sağladığı bildiriliyor.

Brezilya da listede yer alıyor; Aralık ayından bu yana İsrail'e 260.000 ton değerinde iki Brezilya ham petrolü sevkiyatı yapıldığı kaydedildi. Bu petrol başlangıçta Shell ve TotalEnergies şirketlerinin yanı sıra Brezilya'nın devlete ait Petrobras şirketinin ortak sahip olduğu açık deniz sahalarından tedarik edildi.

Veriler ve bunların ifşa edilmesi, İsrail'e Gazze'ye yönelik bombardıman ve işgalini sürdürmesi için gerekli yakıtı sağlayan çok sayıda ülke ve ulusötesi şirketin rolüne daha fazla ışık tutuyor.

Aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hükümetlere ve şirketlere, Gazze'ye yönelik saldırılarını ve orada işlediği sayısız savaş suçunu sona erdirene kadar işgal devletine yapılan tüm yakıt sevkiyatını durdurarak İsrail'e enerji ambargosu uygulamaları yönündeki çağrılarının arttığı bir dönemde geldi.

Oil Change International'ın ABD Program Müdürü Allie Rosenbluth'un “İsrail'in savaş makinesini beslediklerini” ve “Filistin halkına yönelik devam eden soykırımın suç ortağı olduklarını” söylediği raporda, “Ülkelerin yanı sıra petrol ve gaz şirketleri de şiddet ve insan hakları ihlallerinin sürdürülmesindeki rolleri nedeniyle hesap vermelidir” denildi.

Rosenbluth ayrıca şunları söyledi: “Ulusları, derhal ateşkes ve işgale son verilmesini talep etmek için petrol tedariklerini bir araç olarak kullanmaya çağırıyoruz. BP, Chevron ve Exxon gibi fosil yakıt şirketleri, yalnızca kâr amacı güderek, masum sivillere karşı çatışmayı körüklemeye isteklidir. Buna bugün son verilmelidir. Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve İsrail işgalinin sona ermesini talep ediyoruz.

Azerbaycan ve Kazakistan da İsrail'le dost olan ve Gazze saldırısının başlamasından bu yana işgale ham petrol tedarik eden diğer iki ülke. Bu ülkelerden yapılan ithalat aynı zamanda BP, Chevron, Exxon, Shell ve Eni gibi ham petrolün taşınmasında kullanılan boru hatlarının sahibi ya da işletmecisi olan çok sayıda petrol şirketini de bu tedariğe dahil ediyor.

DSÖ Direktörü Gazzeli çocuğun cenazesini paylaştı! 'Hepimiz yargılanacağız'
DSÖ Direktörü Gazzeli çocuğun cenazesini paylaştı! 'Hepimiz yargılanacağız'

Gündem

DSÖ Direktörü Gazzeli çocuğun cenazesini paylaştı! 'Hepimiz yargılanacağız'

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!
BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!

Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı
İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Gündem

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Ümmet hala sessiz mi kalacak?.. Kadın mahkumlara akılalmaz işkenceler!
Ümmet hala sessiz mi kalacak?.. Kadın mahkumlara akılalmaz işkenceler!

Gündem

Ümmet hala sessiz mi kalacak?.. Kadın mahkumlara akılalmaz işkenceler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23