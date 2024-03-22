Suudi Arabistan ve BAE’nin yeni rezilliği! Soykırımcı İsrail’e büyük destek

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Tüm dünya İsrail’in Gazze’deki soykırımına seyirci kalıyor. Özellikle İsrail’e yaptırım uygulamayan zengin ülkelerin anlamsız inadı, İslam dünyasında büyük tepkilere neden oluyor. Petrol zengini Arap ülkelerinin İsrail’e yakıt sağlamak yerine vanaları kısması soykırımcıları zor duruma sokacakken, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yaptırım yerine satışa devam etmesi “İsrail’e destek oluyorlar” yorumlarına neden oluyor. Bununla birlikte yeni çıkan raporlar, İsrail’e 7 Ekim’den sonra özellikle jet yakıtı sağlayan ülkeler arasında Arapların çoğunlukta olduğunu da ortaya koydu.

Yeni veriler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına petrol ve yakıt sağlayarak yardımcı olan ülke ve şirketler arasında, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere çok sayıda Arap ülkesinin de bulunduğunu gözler önüne serdi.

En büyük destek ABD’den

Oil Change International tarafından hazırlanan bir rapora göre, İsrail'e ham petrol ve rafine ürün tedarik zincirlerini ortaya koyan yeni veriler, İsrail ordusuna ithal edilen jet yakıtının en büyük tedarikçisinin, savaşın başlamasından bu yana Tel Aviv'e sağlanan üç tanker JP8 Jet Yakıtı ile şaşırtıcı olmayan bir şekilde ABD olduğunu ortaya koydu.

Soykırımda kilit rol oynadı

Askeri jetler için özel olarak formüle edildiği bildirilen bu jet yakıtı, ABD'nin işgale yaptığı geniş çaplı askeri yardımın bir parçasıydı ve İsrail'in kuşatma altındaki Filistinlilere yönelik hava saldırılarında kilit rol oynadı.

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Arap ülkelerinden büyük tedarik

İsrail’in ham petrol ithalatının bir diğer önemli kaynağı da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Mısır gibi Arap ülkelerinden “küçük ama düzenli” miktarlarda yakıt alan Sumed Boru Hattı’ndan geliyor.

Ve tüm bu ülkeler İsrail'in Gazze’deki askeri soykırımını kınamıştı...

Rusya VGO sağlıyor

İsrail’e yakıt tedarikinde rol oynayan bir diğer ülke de Rusya. Rusya'nın Hayfa’daki önemli bir rafineriye, genellikle benzin ve dizele dönüştürülen vakum gaz yağı (VGO) sağladığı bildiriliyor.

Brezilya da listede yer alıyor; Aralık ayından bu yana İsrail'e 260.000 ton değerinde iki Brezilya ham petrolü sevkiyatı yapıldığı kaydedildi. Bu petrol başlangıçta Shell ve TotalEnergies şirketlerinin yanı sıra Brezilya'nın devlete ait Petrobras şirketinin ortak sahip olduğu açık deniz sahalarından tedarik edildi.

Veriler ve bunların ifşa edilmesi, İsrail'e Gazze'ye yönelik bombardıman ve işgalini sürdürmesi için gerekli yakıtı sağlayan çok sayıda ülke ve ulusötesi şirketin rolüne daha fazla ışık tutuyor.

Aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hükümetlere ve şirketlere, Gazze'ye yönelik saldırılarını ve orada işlediği sayısız savaş suçunu sona erdirene kadar işgal devletine yapılan tüm yakıt sevkiyatını durdurarak İsrail'e enerji ambargosu uygulamaları yönündeki çağrılarının arttığı bir dönemde geldi.

Oil Change International'ın ABD Program Müdürü Allie Rosenbluth'un “İsrail'in savaş makinesini beslediklerini” ve “Filistin halkına yönelik devam eden soykırımın suç ortağı olduklarını” söylediği raporda, “Ülkelerin yanı sıra petrol ve gaz şirketleri de şiddet ve insan hakları ihlallerinin sürdürülmesindeki rolleri nedeniyle hesap vermelidir” denildi.

Rosenbluth ayrıca şunları söyledi: “Ulusları, derhal ateşkes ve işgale son verilmesini talep etmek için petrol tedariklerini bir araç olarak kullanmaya çağırıyoruz. BP, Chevron ve Exxon gibi fosil yakıt şirketleri, yalnızca kâr amacı güderek, masum sivillere karşı çatışmayı körüklemeye isteklidir. Buna bugün son verilmelidir. Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve İsrail işgalinin sona ermesini talep ediyoruz.”

Azerbaycan ve Kazakistan da İsrail'le dost olan ve Gazze saldırısının başlamasından bu yana işgale ham petrol tedarik eden diğer iki ülke. Bu ülkelerden yapılan ithalat aynı zamanda BP, Chevron, Exxon, Shell ve Eni gibi ham petrolün taşınmasında kullanılan boru hatlarının sahibi ya da işletmecisi olan çok sayıda petrol şirketini de bu tedariğe dahil ediyor.