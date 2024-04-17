Suudi Arabistan ve BAE bölgedeki gerilimi ele aldı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda görüştü.

Bin Selman ve Al Nahyan, görüşmede, "bölgedeki askeri gerilimin çağrışımları ve bunun güvenlik ve istikrar üzerindeki tehlikeli yansımalarını" değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile BAE Devlet Başkanı, "bölgeyi savaş tehlikelerinden uzak tutmak adına durumun kötüleşmesini önlemek için çaba göstermenin önemine" vurgu yaptı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

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İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA