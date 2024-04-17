  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DMM'den LGBTİ iddiasına cevap! Dünya Bankası bunun neresinde

Kia piyasayı altüst etti! Değişim beklentisi olanlar: 250.000 lira indirim yaptı! SUV Dacia Duster'dan bile ucuz

Uçak yetmiyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı istatistikleri paylaştı! Uçaklar yeniden uçuşuna hazırlanıyor

Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol üretiminde yeni gelişme

Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Emekli maaşı temmuz güncellemesi... Zam bekleyen emeklilere hayırlı olsun diyerek rakamı açıkladı

Gaziantep'te petrol bombası!

TCMB Başkanı Karahan yeni stratejilerini açıkladı

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
Dünya Suudi Arabistan ve BAE bölgedeki gerilimi ele aldı
Dünya

Suudi Arabistan ve BAE bölgedeki gerilimi ele aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 03:51:00 -
Suudi Arabistan ve BAE bölgedeki gerilimi ele aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "bölgedeki askeri gerilimi" ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda görüştü.

Bin Selman ve Al Nahyan, görüşmede, "bölgedeki askeri gerilimin çağrışımları ve bunun güvenlik ve istikrar üzerindeki tehlikeli yansımalarını" değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile BAE Devlet Başkanı, "bölgeyi savaş tehlikelerinden uzak tutmak adına durumun kötüleşmesini önlemek için çaba göstermenin önemine" vurgu yaptı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23