  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonya: Yolcu uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı, maalesef beş kişi öldü! Sosyal krize neden oldu

Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın

İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Şans oyunları gelirlerinden alınan vergi indirimine tepki… HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı hükümete çağrı yaptı: Kötü alışkanlıklara giden yollar kapatılsın

Türk savunma sanayii ihracatında yıldızları oldular, rekor artış!

Soykırımda son bilanço!

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO arasında kriz! Anlaşamadılar... Petrol olan araziye el konulacak

ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı!

İETT otobüsü duvara çarptı... Yaralanan yolcular çevre hastanelere kaldırıldı

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş
Dünya Suudi Arabistan Türkiye ile anlaşmaya imza attı!
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye ile anlaşmaya imza attı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 22:30:00 -
Suudi Arabistan Türkiye ile anlaşmaya imza attı!

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle ilişkileri: İran'da 2023'te neler yaşandı?
Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle ilişkileri: İran'da 2023'te neler yaşandı?

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan ve Arap ülkeleriyle ilişkileri: İran'da 2023'te neler yaşandı?

Millî Gazete’nin Ali Koç’u aklama telaşı! Suudi Arabistan’da çılgın Rum kesiminde ürkek
Millî Gazete’nin Ali Koç’u aklama telaşı! Suudi Arabistan’da çılgın Rum kesiminde ürkek

Gündem

Millî Gazete’nin Ali Koç’u aklama telaşı! Suudi Arabistan’da çılgın Rum kesiminde ürkek

Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Suudi Arabistan'dan yakıt almayın da görelim!
Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Suudi Arabistan'dan yakıt almayın da görelim!

Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: Suudi Arabistan'dan yakıt almayın da görelim!

Beş ülke: Resmen BRICS'e katıldı!
Beş ülke: Resmen BRICS'e katıldı!

Dünya

Beş ülke: Resmen BRICS'e katıldı!

Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar
Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

Medya

Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme
İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

Spor

İptal olunca ortalık karışmıştı! Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme

{relation id:1817738 slug:'suudi-arabistan-ve-araplarla-normallestirme-sureci-yasayan-iranda-2023te-neler-yasandi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23