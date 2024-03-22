Suudi Arabistan skandalı sonrası Ali Koç'tan iki yeni tehlikeli adım! Türkiye'ye İsrail muamelesi yapılabilir

Türk futbolu belki de tarihin en gergin senesini yaşıyor. Hakem skandalları, bir kulüp başkanının hakeme saldırması, sahaya giren taraftarlar, boks ringine dönen statlar, Suudi Arabistan'da Atatürk bahanesi ile iptal edilen Süper Kupa, ligden çekilme tehdidi ve ortamı geren kulüp başkanları derken şimdi de yeni bir kriz patlamak üzere.

Türk futbolundaki gerginliği artıran isimlerin başında gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'daki provokasyon sonrası şimdi de Süper Kupa finalini bir kez daha erteletmenin planını yapıyor.

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa mücadelesinin olması sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi konusunda itirazını iletti. 7 Nisan'da Şanlıurfa'ya gidecek olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sebeple Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi için sarı-lacivertlilerden ilk hamle geldi.

Galatasaray kabul etmedi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin bu talebine karşı çıkarak maçın tarihinin ertelenmemesini istediği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından TFF'nin ne karar vereceği ise merak konusu.

Haftalar öncesinden tarihi belli olan Süper Kupa finaline gelen bu itiraz kararı, kamuoyu tarafından şüpheli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ali Koç'un Süper Kupa finalini erteletme planının yanında 'ligden çekme' tehdidi de var. Bu çok gündeme gelmese de Türkiye'nin imajına zarar verecek bir girişim olarak görülüyor.

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Türkiye için büyük tehdit

Türk futbolunu krizden krize taşıyan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından takımı ligden çekmeyi düşündüklerini açıklamıştı. Koç, ayrıca kurşunlanan takım otobüsü kozunu da kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe ek olarak "güvenlik zafiyeti" ve "can güvenliği" konularını da masaya getirip turizme, buna bağlı olarak Türkiye ekonomisine büyük zarar verecek. Fotospor'a konuşan uzmanlar, Türkiye'yi dışarıda 'güvensiz bir ülke' gibi gösterilmeye gidecek bir sürecin fitilini ateşleyen Koç'un bu adımının, ülkemize şu anda İsrail, Rusya ya da Ukrayna gibi ülkelere yapılan muamelenin benzerinin yapılacağı anlamına geldiğini ifade ediyor. Bilindiği üzere Ukrayna ve İsrail takımları güvenlik tehdidi nedeniyle iç saha maçlarını başka ülkelerde oynuyor. Şayet böyle bir adım atılırsa Türk takımları, Avrupa maçlarını Türkiye yerine başka ülkelerde oynamak zorunda kalabilir.