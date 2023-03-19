Suudi Arabistan, Pakistan'a şart koştu! "Bunu yap parayı al"

Suudi Arabistan'ın Pakistan'a daha fazla maddi yardım kurtarma paketi sağlamama veya faizsiz kredi vermeme yönündeki kararı, İslamabad yönetimi yetkililerini hayal kırıklığına uğrattı.

Riyad yönetiminin bu kararının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, dost ülkelerin bile Pakistan'ı ekonomik krizden kurtarmaya istekli olmadıklarından şikayet etti.

Bölge uzmanlarının Middle East Eye'a yaptıkları açıklamaya göre, Suudi Arabistan, yeni faizli krediler ve yatırımlar için Pakistan'a sıkı parasal ve mali reformlar yapmasının yanı sıra cari açığını büyük ölçüde kapatmasını şart koştu.

Araştırmacı Ömer Kerim, "daha önce Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Pakistan'a bir telefon aramasıyla bile ekonomik yardım sağladıklarını, ancak şu an ise İslamabad yönetimine büyük zorluklar çıkardıklarını" belirtti.

Pakistan ordusunun başındaki Asım Munir'in bile Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı acil fon sağlaması konusunda ikna edemediği kaydediliyor.

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Kerim'e göre "Pakistan ordusunun başındaki isimler daha önce dost ülkeler için bir güvence kaynağıydı, ancak Pakistan yönetimi yetkililerin mali yardımları israf etmesi Suudilerin canını çoktan sıktı."

Yaklaşık olarak 80 milyar dolarlık uluslararası borcu 3,5 yıl içinde geri ödememesi halinde temerrüde düşme tehlikesi bulunan Pakistan, acil olarak milyarlarca dolara ihtiyaç duyuyor.

Pakistan'ın şu anda 3 milyar dolarlık döviz rezervine sahip olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News