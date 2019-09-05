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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait SİHA'yı düşürdü

05 Eylül 2019 Perşembe 17:04
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait SİHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini açıkladı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki sivil hedefleri vurmak için gönderdiği SİHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

Maliki, koalisyon güçlerinin SİHA'lara karşı koyarak etkisiz hale getirmek için her türlü önlemi almaya devam ettiğini aktardı.

Koalisyon güçleri sözcüsü Maliki, daha önce yaptığı açıklamada da Husilerin Sada ilinden fırlattığı balistik füzenin Yemen hava sahası içinde imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:04
  1. Husiler
  2. SİHA
  3. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri

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