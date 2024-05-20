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Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman'ın son durumu belli oldu
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın son durumu belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-20 01:44:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın son durumu belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yapılan testlerin ardından Al Salam Sarayı'nda akciğer iltihabı için tedavi görecek.

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri sonrası yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi. Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi. Kral Selman, en son geçtiğimiz nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

Kaynak: İHA

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