Suudi Arabistan kara listeye eklendi!

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, AB'nin Suudi Arabistan'ı, terör finansmanı ve kara para aklama konusundaki kaygısızlığı nedeniyle bloğa tehdit oluşturan ülkelerin olduğu listeye eklediğini belirtti.

Tasarıda Riyad'ın, “terörizmin finansmanı ve kara para aklama konuları ile mücadelede gerekli ciddiyeti göstermediği” belirtiliyor.

Kritik dönemde dikkat çeken hamle

Bu hamlenin İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında uluslararası baskının arttığı bir dönemde gelmesine dikkat çekildi.



Avrupa Birliği'nin listesi İran, Irak, Suriye, Afganistan, Yemen ve Kuzey kore olmak üzere 16 ülkeden oluşuyor.



AB'nin listesi şu anda İran, Irak, Suriye, Afganistan, Yemen ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere 16 ülkeden oluşuyor ve çoğunlukla, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele etmek için kurulmuş Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kullandığı ölçütlere dayanıyor.



Ancak, bu hafta AB Komisyonu tarafından 2017'den bu yana geliştirilen yeni kriterler kullanılarak liste güncellendi. Bir AB bir de Suudi kaynağın belirttiğine göre, Suudi Arabistan, gizli olarak güncellenmiş listeye eklenen ülkelerden biri...



Suudi yetkililerden henüz bu konu hakkında yorum yapılmadı.