0553 313 94 23

Suudi Arabistan kara listeye eklendi!

Avrupa Komisyonu, Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dünyanın tepkisini çeken Suudi Arabistan'ı, terör finansmanı ve kara para aklama konusundaki kaygılar nedeniyle bloğa tehdit oluşturan ülkelerin olduğu listeye ekledi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:54
Suudi Arabistan kara listeye eklendi!

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, AB'nin Suudi Arabistan'ı, terör finansmanı ve kara para aklama konusundaki kaygısızlığı nedeniyle bloğa tehdit oluşturan ülkelerin olduğu listeye eklediğini belirtti.

Tasarıda Riyad'ın, “terörizmin finansmanı ve kara para aklama konuları ile mücadelede gerekli ciddiyeti göstermediği” belirtiliyor.

Kritik dönemde dikkat çeken hamle

Bu hamlenin İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında uluslararası baskının arttığı bir dönemde gelmesine dikkat çekildi.

Avrupa Birliği'nin listesi İran, Irak, Suriye, Afganistan, Yemen ve Kuzey kore olmak üzere 16 ülkeden oluşuyor.

AB'nin listesi şu anda İran, Irak, Suriye, Afganistan, Yemen ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere 16 ülkeden oluşuyor ve çoğunlukla, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele etmek için kurulmuş Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kullandığı ölçütlere dayanıyor.

Ancak, bu hafta AB Komisyonu tarafından 2017'den bu yana geliştirilen yeni kriterler kullanılarak liste güncellendi. Bir AB bir de Suudi kaynağın belirttiğine göre, Suudi Arabistan, gizli olarak güncellenmiş listeye eklenen ülkelerden biri...

Suudi yetkililerden henüz bu konu hakkında yorum yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:54
  1. İstanbul
  2. son dakika
  3. son dakika suudi arabistan
  4. tehdit
  5. terör
  6. kara para aklama
  7. terör finansmanı
  8. son haber
  9. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    1. Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor..
    2. Samsun'da pompalı tüfekle saldırı!..
    3. Bakan Kurum, Antalya'daki hortuma..
    4. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Temel..
    5. Rakamlar korkunç! Antalya'daki hortum..
    6. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    7. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek..
    8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    9. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    10. Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet
    11. TV+'tan miniklere sömestirde film şöleni
    12. Diagne gemileri yaktı, geliyor!
    13. CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize..
    14. "Soğuk patiler" sokak hayvanları için..
    15. Telef olan 3 buzağıyı, çuvallarla yol..
    16. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    17. Antalya'da hortum felaketi
    18. Denizli Kayak Merkezi'nde mahsur kalan..
    19. "Bilişim Suçları ile Mücadele Ekipleri..
    20. Şenol Güneş ayrılığı açıkladı!..
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı