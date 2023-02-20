Suudi Arabistan: İran İHA’ları Ukrayna’da kullanılıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Orta Doğu ülkelerinin rolüyle ilgili düzenlenen oturumda, İran’ın İHA’ları, nükleer müzakereler, ABD ile ilişkiler ve Suriye’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Suudi Arabistan, uzun zamandır İran’ın İHA’larıyla ilgili uyarıda bulunuyordu. Şimdi ise bu İHA’ları Ukrayna savaşında görüyoruz. İran’la bu konuda iletişime geçmek gerekiyor” diyen Bin Ferhan, İran’a silahlanmanın yayılmasının bölgeye fayda sağlamayacağını ve durdurulması gerektiğini ilettiklerini belirtti.

İran’la nükleer müzakereler konusuna da değinen Bin Ferhan, “Müzakerelere dönülmesine ihtiyaç var ancak bu, Körfez ülkelerinin katılımıyla ve kapsamlı bir bakış açısıyla olmalı” dedi.

Bin Ferhan, komşu ülkelerle arasında husumet bulunan bir devletin nükleer silah sahibi olmasının herkesi “nefsi müdafaaya” iteceğini vurguladı.

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