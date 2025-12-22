  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İnsanlıktan nasibini almamış müptezel... Filistinli esirler için "timsah" istedi

Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Binlerce şoförün ekmeği tehlikede! CHP’li İBB'den turizm taşımacılığına dinamit

Gaffar Yakınca Ali Mahir’i böyle tanımladı! ‘Mide bulandırıcı biri’ Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında

Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor

Tasavvuf sanatçısı Ahmet Özhan Akit TV’de yorumladı! ‘Dinle ilim olmaz’ diyenlere cevap
Dünya Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı
Dünya

Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını ele aldı

Suudi Arabistan ile Ürdün, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş sürecini ve işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in artan askeri faaliyetlerini durdurmaya yönelik diplomatik girişimleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş çabalarını ve işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in tırmanışını durdurmaya yönelik girişimleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki devam eden koordinasyon ve istişarelerin bir parçası olan görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasına odaklanıldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler, özellikle Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Taraflar, İsrail ile varılan Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ve işgal altındaki Batı Şeria’da "tehlikeli İsrail tırmanışının" durdurulmasını görüştü.

Her iki bakan da bölgesel konularda ortak çalışma ve koordinasyonu sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine ve Arap dünyasının meselelerine hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkiler gözden geçirilirken, çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirme imkanları ele alındı. Taraflar ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu konularda yürütülen koordinasyon çabalarını değerlendirdi.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 20 Aralık’ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’den yetkililer anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik hazırlıkları ele almak üzere Miami’de bir toplantı gerçekleştirmişti.

Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 29 Aralık’ta Beyaz Saray’da yapması beklenen görüşmede önemli gündem maddelerinden biri olacağı öngörülüyor.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Ancak İsrail, Gazze’de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023’te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail’in Gazze’den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz
Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

Dünya

Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."
Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

Dünya

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

ABD’li doktorun Gazze feryadı: "Bu bir savaş değil, masumların katliamı"
ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

Dünya

ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23