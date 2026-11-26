Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen tasfiye süreci, yargı adımları ve yapısal düzenlemelere ilişkin ortak basın toplantısında kritik açıklamalar yaptı.

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelilerden 138'i tutuklu"

Aziz vatandaşlarımıza fon soruşturmaları ile ilgili güncel adli süreçle ilgili durumu buradan ifade etmek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemleri çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır.

Tutuklama, adli kontrol ve yakalama tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Burada özellikle belirtmek isterim ki tutuklama, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 100. maddesi uyarınca ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbirdir.

95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir

Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız rakamları söyledi, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanlar konusunda da az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar Türk lirasına tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli iş birliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.