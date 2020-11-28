Suudi Arabistan ile ilgili flaş iddia: Biden'ı bekliyorlar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gizli görüşmesinde "İsrail'le normalleşme" konusunda bir angajmana girmek istemediği ve ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden yönetimini beklemeyi tercih ettiği ileri sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde Muhammed bin Selman ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmeye ilişkin bazı ayrıntılar yer aldı.

Habere göre ABD'li yetkililer, Muhammed bin Selman ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmeden normalleşme anlaşmasının çıkmasını ümit ediyordu fakat Suudi Veliaht Prens mevcut durumda bu tür bir anlaşmaya yanaşmak istemedi.

Donald Trump yönetiminin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki anlaşmalar sürecini görev süresi dolmadan tamamlamak istediğine işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Fakat buna karşılık Veliaht Prens Muhammed, Suudi danışmanlar ve ABD'li yetkililere göre, büyük oranda ABD başkanlık seçim sonuçları nedeniyle anlaşmadan geri durdu. Yeni gelecek Joe Biden yönetimiyle ilişkiler kurmaya istekli olan Veliaht Prens, (İsrail'le normalleşme konusunda) şu anda bir adım atmak istemedi."

Haberde, Biden'ın da "İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini desteklediği", fakat özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca öldürülmesi ve diğer insan hakları ihlalleri dolayısıyla Riyad üzerinde daha sert bir politika izleyebileceği belirtildi.

Diğer yandan Muhammed bin Selman ile babası Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasında "Filistinlilerin hakları" konusunda nasıl bir yol izleneceği hususunda da ayrışma olduğu, fakat kralın sağlığının İsrail'le müzakere sürecine tam olarak intibak etmesine izin vermediği de belirtildi.

İsrail basını, 23 Kasım'da Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını belirtmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı ile Neom'da bir araya geldiği haberini yalanlamış ancak İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant doğrulamıştı.

Netanyahu da söz konusu haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: star.com.tr