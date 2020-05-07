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Suudi Arabistan iki caminin girişine sterilizasyon kapısı koydu

Suudi Arabistan’da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:35:29 -
Suudi Arabistan iki caminin girişine sterilizasyon kapısı koydu

Suudi Arabistan’da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine ziyaretçileri sterilize eden kapılar yerleştirildi.


Suudi Arabistan, korona virüse karşı aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevî camilerinin girişine ziyaret edenleri otomatik bir şekilde sterilize eden kapılar yerleştirildi. Teknik ve Hizmet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından en son teknoloji ile yapılan sterilizasyon kapıları onayladıktan sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin girişlerine yerleştirildi.


Gelişmiş sterilize kapılar, ziyaretçileri sterilize edip termal kameralarla 6 metre uzaklıktaki sıcaklıkları tespit edebiliyor, aynı anda birkaç kişinin sıcaklığını ölçebiliyor. Kapılarda antiseptik depolama birimi, akıllı izleme ekranları da bulunuyor. Günlük olarak işlerini yapmak için camilere giren herkes sterilize kapılardan geçiyor.

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