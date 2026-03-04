  • İSTANBUL
Suudi Arabistan: Güvenliğimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız!

Orta Doğu’da İran ve İsrail arasındaki nükleer tesis saldırılarıyla tırmanan savaşın ardından Suudi Arabistan’dan sert bir açıklama geldi. Suudi yönetimi, ülkenin egemenliğini ve enerji tesislerini korumak adına tüm askeri önlemlerin masada olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında toplanarak bölgedeki askeri hareketliliği masaya yatırdı. Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada, bölgenin içinden geçtiği tehlikeli sürece dikkat çekilerek, Krallığın hiçbir tehdide geçit vermeyeceği vurgulandı. Riyad yönetimi, özellikle enerji arzının güvenliği ve stratejik tesislerin korunması konusunda kararlılık mesajı verdi. Bakanlar Kurulu açıklamasında şu ifadeler eksiksiz yer aldı:

"Krallık, bölgesel tırmanışın sonuçları konusunda uyarıda bulunurken, egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bölgedeki krizin kontrolden çıkmasını önlemek için uluslararası toplumun sorumluluk alması şarttır."

ENERJİ TESİSLERİNDE "TAM SİPER" DÖNEMİ

İran’ın nükleer tesislerinin vurulması ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeler, Suudi Arabistan’ı savunma sistemlerini güncellemeye itti. Savunma Bakanlığı, kritik petrol sahaları ve rafineriler çevresinde hava savunma sistemlerinin teyakkuz seviyesini en üst noktaya çıkardı. Suudi Arabistan, 2019’daki Aramco saldırılarına benzer bir zafiyet yaşanmaması için bölgedeki radar ağlarını ve erken uyarı sistemlerini 24 saat aktif tutma kararı aldı.

DİPLOMATİK TRAFİK VE ASKERİ HAZIRLIK

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan’ın bölgede barışın tesisi için diplomatik kanalları zorlamaya devam edeceği ancak askeri hazırlıklardan da taviz verilmeyeceği belirtildi. Riyad, komşu ülkelerdeki patlamaların ve sızıntı risklerinin yakından takip edildiğini bildirdi. Suudi ordusunun sınır hatlarındaki devriye faaliyetlerini artırdığı ve hava sahasına yönelik her türlü ihlale anında karşılık verileceği ilan edildi.

