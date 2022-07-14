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Dünya Suudi Arabistan duyurdu: Başlıyor
Dünya

Suudi Arabistan duyurdu: Başlıyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, umre ziyaretleri için vize taleplerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 11:26:00 -
Suudi Arabistan duyurdu: Başlıyor

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla umre ziyaretleri için vize taleplerinin kabul edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Ülkenin hem içinden hem dışından umre ziyaretlerinin 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacağı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenlerin online başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.

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