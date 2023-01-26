Suudi Arabistan devlet televizyonu Türkiye'yi tanıttı

Aloula (Birinci) kanalı, Suudi Arabistan'daki büyükelçilerin konuk olduğu "Diplomasi" programında bu hafta Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u misafir etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden birbirinden güzel görüntülerin gösterildiği programda, Asya ve Avrupa arasındaki konumuyla Türkiye'nin kıtaları birleştiren bir ülke olduğu ve eskiden beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

Türkiye'nin, geniş bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra 1923 yılında kurulduğu hatırlatılan programda, Türkiye'nin eşsiz doğasının yanı sına tarihi eserler alanında da oldukça zengin bir ülke olduğu dile getirildi.

Zengin kültüre sahip Türkiye'nin turizm alanında dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğu vurgulanan programda, büyümeye devam eden ekonomisiyle de bölgesel ve uluslararası düzeyde sanayi ve ekonomik güç haline geldiği ifade edildi.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği bölge için önemli

Programın konuğu Büyükelçi Ulusoy da Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin tarihsel gelişimini ve Büyükelçiliğin çalışmalarını izah etti.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın G20 ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki birbirine yakın tutumlarına dikkati çeken Ulusoy, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölge için önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamındaki dev projelere ve Türkiye'nin bu projelere sunabileceği ciddi katkılara dikkati çeken Ulusoy, özellikle de Türkiye'nin çok başarılı olduğu turizm alanındaki tecrübesinden Suudi Arabistan'ın yaralanabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ardından geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında 250 binden fazla Suudi Arabistanlı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Ulusoy, 2023 yılında da Suudi Arabistan'dan bir milyon turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini kaydetti.

Büyükelçi Ulusoy, Suudi Arabistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirtti.