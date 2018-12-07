Suudi Arabistan destekli lobicilerden Trump'a rüşvet

NEW YORK

Washington Post gazetesi, ulaştığı belgelere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ı temsil eden lobicilerin Trump'ın hâlâ sahibi olduğu otele 270 bin dolar ödediğini yazdı.

Lobicilerin, Suudi Arabistan'ı rahatsız eden bir yasaya karşı lobi çalışmaları yürütmeleri için daha önce ABD ordusunda çalışmış kişilere ücretsiz Washington ziyaretleri ayarladıkları belirtilen haberde, Suudi Arabistan hükümetini temsil eden lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediği öne sürüldü.