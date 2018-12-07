0553 313 94 23

Suudi Arabistan destekli lobicilerden Trump'a rüşvet

Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan adına faaliyetler yürüten lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediğini öne sürdü.

07 Aralık 2018 Cuma 14:00
Suudi Arabistan destekli lobicilerden Trump'a rüşvet

NEW YORK

Washington Post gazetesi, ulaştığı belgelere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ı temsil eden lobicilerin Trump'ın hâlâ sahibi olduğu otele 270 bin dolar ödediğini yazdı.

Lobicilerin, Suudi Arabistan'ı rahatsız eden bir yasaya karşı lobi çalışmaları yürütmeleri için daha önce ABD ordusunda çalışmış kişilere ücretsiz Washington ziyaretleri ayarladıkları belirtilen haberde, Suudi Arabistan hükümetini temsil eden lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediği öne sürüldü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:00
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Washington Post
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar çocuklarına mutlaka vakit ayırmalı
    1. Babalar çocuklarına mutlaka vakit..
    2. CHP'den "zeytincilik" ve "yarı zamanlı..
    3. O Arap ülkesi uzaya iki uydu gönderdi!
    4. Bakan Selçuk’tan ‘kayıt parası’ ve..
    5. Sultan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde..
    6. Türkiye Finans'a "Avrupa'nın En İyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Askerlik..
    8. Erdoğan,"Teknik çalışmaları yürüten..
    9. Bakan Pekcan, AA'nın "Yılın..
    10. Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne..
    11. Erdoğan, "(Cumhur ittifakı) Bu yerel..
    12. FETÖ'den kaçış hazırlığı yapanlara..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    15. Serdar Arseven "Zina suç olmasın!"..
    16. ABD'de onlarca uçuşu iptal ettiren..
    17. Saadet Partisi'nden Mansur Yavaş çıkışı
    18. Beko'dan yeni antrasit ürün serisi
    19. VakıfBank, grup lideri olarak yarı..
    20. Suudi Arabistan destekli lobicilerden..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."