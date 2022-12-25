Suudi Arabistan BM ile 20 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladı! Kritik detayları açıkladılar

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nin (KSRelief) internet sitesinde yayınlanan açıklamada, KSRelief yetkililerinin BM Dünya Gıda Programı yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla bir toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'deki en muhtaç grupların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için iki taraf arasında 20 milyon değerinde ortak işbirliği anlaşması imzalandığı kaydedildi.

KSRelief Operasyon ve Programlar Merkezi Genel Danışman Yardımcısı Ahmed Al-Biiz, anlaşma kapsamında 16 bin 908 ton buğday unu satın alınarak dağıtılacağını ve bundan Yemen'in 7 vilayetinde 524 bin 847 kişinin faydalanacağını ifade etti.

WFP Yemen Direktörü Richard Ragan da KSRelief'ın son yıllardaki desteğinin, Yemen halkının açlık tehlikesinden korunmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ragan, yapılacak yeni yardımın ihtiyaç duyan aileler için kritik bir zamana denk geldiğini vurguladı.

Açıklamaya göre anlaşmadan Aden, ed-Dali, Şebva, el-Hudeyde, Hacce, Taiz ve Marib illeri yararlanacak.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, 17 milyon insanın da gıda güvenliğinden yoksun olduğunu belirtmişti.

Yemen'de kadın ve çocukların yetersiz beslenme konusunda dünya sıralamasında üstlerde yer aldığını kaydeden Msuya, 1,3 milyon hamile veya emziren kadın ile 5 yaş altı 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Msuya, bağışçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle yüz yüze olduğuna işaret ederek, Yemen'e insani yardımların yoğunlaştırılması çağrısında bulunmuştu.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

habe7'in aktardığına göre: Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.