Suudi Arabistan birliklerine drone saldırısı! Ölüler var

Yemen'de ateşkes sağlandı ancak bölgede halen münferit olarak çatışmalar devam ediyor. En son BM gözlemcilerinin üzerlerine ateş açan Husi milisleri bu sefer de Aden yakınlarındaki bir Suudi birliğini hedef aldı.

Bölgede bulunan askeri birliğe drone saldırısı düzenlendi.

6 ölü

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken olaya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırının Husiler tarafından yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.