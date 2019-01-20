Suudi Arabistan birliklerine drone saldırısı! Ölüler var
Yemen'de Husilerin kontrolünden çıkan Aden Limanı'nı yakınlarında bulunan bir Suudi Arabistan birliğine drone ile saldırı düzenlendi.20 Ocak 2019 Pazar 09:18
Yemen'de ateşkes sağlandı ancak bölgede halen münferit olarak çatışmalar devam ediyor. En son BM gözlemcilerinin üzerlerine ateş açan Husi milisleri bu sefer de Aden yakınlarındaki bir Suudi birliğini hedef aldı.
Bölgede bulunan askeri birliğe drone saldırısı düzenlendi.
6 ölü
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken olaya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırının Husiler tarafından yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.
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