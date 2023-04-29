Suudi Arabistan 80 ülkeden insanı kurtardı

Sudan’da Perşembe günü ilan edilen 3 günlük ateşkesin ikinci gününde yabancı ülkelerin vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, tahliyelerin başından itibaren 80 ülkenin 2872 vatandaşını Sudan Limanı'ndan Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan’a getirdiğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ateşkesin son günü olan yarın, tahliyelerin tamamlanacağını ifade edip, Wadi Sayidna hava üssünden toplamda 1573 vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.

Hindistan tahliyeler için hem Sudan Limanı’nı hem de Wadi Sayidna hava üssünü kullandıklarını belirtirken Çinli yetkililer, Sudan Limanı’ndan Çarşamba günü 668 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Fransa, kendi vatandaşları dahil 36 ülkeden 500’den fazla kişiyi hava ve deniz yoluyla tahliye ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkileri Koordinasyon Ofisi Sudan (UN OCHA Sudan) ise dün çatışmaları ve Tahliye yollarını gösteren bir Sudan haritası paylaşarak son durum hakkında bilgi verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar, çatışma sonucunda öldürülen, yaralanan ve evlerini terk etmeye zorlanan siviller için yıkıcı sonuçlara yol açarak 14 gündür aralıksız devam ediyor.

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Batı Darfur'daki Ag Geneina'da tıbbi personel de dahil olmak üzere sivillerin öldürüldüğü ve insani yardım ve sağlık tesislerinin yağmalandığına dair duyumlar da var.

Hartum'daki sağlık tesislerinin yüzde altmış biri kapalı ve yalnızca yüzde 16'sı normal şekilde çalışıyor, milyonlarca insan sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalıyor.”