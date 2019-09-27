Sütsüz sütlaç olur mu? Sütsüz sütlaç tarifi
Sütlaç denildiği zaman akla elbette pirinç ve süt gelir. Ancak laktoz intoleransı sorunu yaşayanlar süt ve süt ürünlerinden mümkün olduğunca uzak kalmak ister. Şayet böyle bir sorununuz varsa ve canınız sütlaç çekiyorsa üzülmenize gerek yok. İşte, sütsüz sütlaç tarifi.27 Eylül 2019 Cuma 22:08
Sütlaç denildiği zaman akla elbette pirinç ve süt gelir. Ancak laktoz intoleransı sorunu yaşayanlar süt ve süt ürünlerinden mümkün olduğunca uzak kalmak ister. Şayet böyle bir sorununuz varsa ve canınız sütlaç çekiyorsa üzülmenize gerek yok. İşte, sütsüz sütlaç tarifi.
Sütsüz sütlaç tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı kahverengi pirinç
- 1,5 su bardağı badem sütü
- Yarım su bardağı kuşüzümü
- Yarım su bardağı pekmez
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı toz zencefil
- Muskat rendesi
Bir tencerenin içerisine 2 su bardağı suyu ve pirinci alın.
Pirinci yaklaşık 30 dakika kısık ateşte haşlayın.
Pirinçler yumuşayınca sütlaç malzemelerinin kalanını tencereye yavaş yavaş ilave edin.
Sürekli karıştırarak sütlacınızı pişirin.
Sütlacınız kıvam alınca ocağın altını kapatın.
Tatlınızı sıcakken tabaklara boşaltın.
Sütlaçlar soğuyunca buzdolabına kaldırın.
Tatlınız birkaç saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Servis aşamasında tatlınızı tarçın ve meyvelerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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