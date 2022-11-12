Süte sarımsak katarak tepeden tırnağa yenilenin! (Sarımsaklı zencefilli süt kürü) Sarımsaklı süt nasıl yapılır? kaç gün içilmeli?

Modern tıp çok etkilidir, ancak bir bedeli vardır ayrıca her ilaç bir dizi yan etkiye neden olabilir. Bu yüzden birçok insan, en azından kararında kullanıldığında herhangi bir yan etkisi olmayan şifalı bitkiler, baharatlar ve diğer doğal bileşenlerin kullanımına dayandığı için Ayurveda gibi doğal tıp sistemlerine yöneliyor. Doğal ilaçlara ek olarak Ayurveda, (kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5000 yıllık doğal şifa sistemi) hastalığı önlemek ve genel sağlığı iyileştirmek için çeşitli formülasyonlar önermektedir. Sarımsak sütü, çeşitli sağlık yararları sunduğu ve hazırlanması kolay olduğu için çeşitli Ayurveda metinlerinde belirtilmiştir.

Haberimizdeki içerikler;

Sarımsaklı süt nasıl yapılır?

Sarımsaklı süt kürü,

Sarımsaklı sütün zararları,

Koronaya sarımsaklı süt tarifi,

Sarımsaklı süt kaç gün içilmeli?

Süte sarımsak katarak tepeden tırnağa yenilenin!

Sarımsaklı Sütün Faydaları Neler?

1- Zatürreye iyi gelir

Hastalandığınızda günde 3 defa sarımsak sütünden için. Tedavinizi hızlandıracak olan bu kür hızlıca toparlanmanızı sağlayacak.

2- Kalp damar sorunlarını tedavi eder

Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.

Sarımsak, kalp rahatsızlıkları için birçok Ayurveda ilaçlarında anahtar bir bileşendir . Son on yılda, birkaç bağımsız araştırma ekibi sarımsakın kardiyak hipertrofi, hiperlipidemi, hiperglisemi ve kardiyovasküler hastalığın diğer patolojik durumlarını hafiflettiği için kardiyo-koruyucu bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur . Bununla birlikte, sarımsak kalp hastalığı için bu sağlık yararlarından yararlanmak için düzenli olarak sarımsak sütü tüketmeniz gerekecektir.

3- Uykusuzluk problemini çözer

Sarımsak sütünü gece yatmadan önce içerseniz sizi rahatlatacaktır. Böylelikle çok daha kolay uykuya dalabilirsiniz.

4- Kolesterolü düşürür

5-Bu karışımı ısıtın ve 7 gün boyunca da kötü LDL kolestrolü düşürecek ve iyi HDL olanı artıracaktır.

6- Akne tedavisinde etkilidir

Hala sivilcelerin kesin nedenlerini bilemiyoruz, ancak bilim adamları bu rahatsız edici cilt problemini Propionibacterium acnes (P. acnes) adı verilen bir bakteri türüne bağladılar. Sarımsak akne problemini çözecek birkaç kükürt bileşikleri ihtiva eder. Kükürt bileşikleri sivilceye neden olan bakterilerin çoğalmasını önler. Bu da akne döküntülerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur. Sarımsak sütü içtiğinizde, bu karışımdaki bileşikler kan tarafından emilir ve daha sonra ter yoluyla vücuttan atılırken sivilceleri önlemeye yardımcı olur. Sarımsak sütündeki bileşikler cildinizin pürüzsüz hale gelmesi için cilt gözeneklerinizdeki derin bakterileri yok eder.

7- Kabızlık ve şişkinliği giderir

Kabızlık ve şişkinlik hemen hemen herkesin yaşadığı çok yaygın problemdir. Sarımsaklı süt bağırsakları rahatlatarak kabızlık ve şişkinliği giderir.

8- Soğuk algınlığı ve grip riskini azaltır

Sarımsak sütü araştırmalarla desteklenen bağışıklık arttırıcı bir içecek olarak sıklıkla tavsiye edilir. Düzenli olarak sarımsak sütü içmek, özellikle grip mevsiminde soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabilir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, sarımsakta bulunan bileşik allisinin, soğuk algınlığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu, semptomların şiddetini azalttığını ve daha hızlı bir iyileşme sağladığı saptandı. Araştırmacılar, bu bileşiği içeren sarımsak takviyelerinin soğuk algınlığı virüsünün saldırılarını önleyebileceği sonucuna vardı.

9- Erektil disfonksiyonun tedavisine yardımcı olur

Uzmanlar sarımsak sütünü erektil disfonksiyon tedavisi için önermektedir. Bu tedavinin etkinliği için çok sayıda anekdot kanıtı olsa da, bilim adamları S-alil sistein (SAC) adı verilen sarımsaktaki biyoaktif bir bileşenin, özellikle diyabetik erkeklerde erektil disfonksiyonu çözmeye yardımcı olabilecek antioksidan etkiler uyguladığını keşfettiler.

10- Doğal etkisi vardır

Sarımsak doğal bir afrodizyak olarak bilinir ancak sarımsak kokusu tam tersi bir etkiye sahiptir! Bununla birlikte, bu kötü koku olmadan sağlık yararlarını elde etmenin bir yolu vardır. Burası sarımsak sütünün devreye girdiği yerdir. Bilim adamları, süt bileşenlerinin sarımsağın aşırı kuvvetli kokusundan sorumlu olan kükürt bileşikleri üzerinde koku giderici bir etkiye sahip olduğunu keşfettiler.

11- Diyabet kontrolüne yardımcı olur

Sarımsağın diyabet üzerindeki etkileri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sarımsak, antihiperglisemik ve lipit düşürücü özelliklere sahiptir ve bilim adamları, sarımsağın glisemik kontrole yardımcı olmak ve bu hastalık ile ilişkili uzun süreli komplikasyonları önlemek için değerli bir doğal takviye olabileceğini söylüyor. Sarımsağın diyabet ilacı üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir çalışmada, sarımsağın en yaygın diyabet ilacı olan metforminin etkilerini iyileştirdiği bulunmuştur . Metforminin sarımsak ile desteklenmesi, kan şekeri, kolesterol ve trigliserit seviyelerinde düşüşe neden oldu. Bir bardak sarımsak sütü, şeker hastalarının kan şekeri düzeylerini uzun vadede kontrol etmelerine yardımcı olabilir.

12. Kanser riskini azaltabilir

Sarımsaktaki biyoaktif bileşikler, büyük ölçüde alilsülfid türevlerinin, kanser önleyici etkilere sahip olduğunu gösteren birkaç çalışma vardır. Bilim adamları, sarımsaktaki kanser koruyucu bileşiklerin kesin mekanizmaları hakkında hala emin değiller, ancak günlük olarak sarımsak sütü içmek, çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sarımsak sütü bir dizi terapötik fayda sağlar. Ancak doktorlar, sarımsağın kanın incelmesine ve komplikasyonlara neden olabileceğinden antikoagülan ilaç kullananlarda dikkatli kullanımı öneriyor. Sarımsak ve bu ilaçlar arasında kaydedilmiş bir etkileşim vakası olmamasına rağmen, rutin diyetinize sarımsak takviyeleri veya sarımsak sütü eklemeye başlamadan önce bunu doktorunuzla tartışmanız akıllıca olacaktır.

Sarımsaklı Süt Nasıl Hazırlanır?

Malzemeler;

500 ml süt

10 diş kıyılmış sarımsak

3 çorba kaşığı bal

250 ml su

Nasıl hazırlanır?

Tencereye su, süt ve sarımsağı ekleyin. Orta ısıda durmadan karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin ve sarımsak sütünü ocaktan alın. Ilık içmeye özen gösterin.

Sarımsaklı süt kaç gün içilmeli?

Bunun için, sarımsak sütünü üç dört saat kadar bekletin ve bu şekilde on gün üst üste, boş mideye için. Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur.

Sarımsaklı zencefilli süt tarifi: Sarımsak süt zencefil karışımı neye iyi gelir?

Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor. Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor. Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor.

Sarımsakli Süt tarifi

Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın. Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın, bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın. Sütlü karışımı ılımaya bırakın.

Sarımsaklı Süt Zararları ve Yan Etkileri

Sarımsaklı sütün zararları: Sarımsağa ya da süt ve süt ürünlerine bir alerjiniz varsa bu karışımı kullanmamalısınız. Sarımsağın fazla tüketimi trombositlerin pıhtılaşma özelliklerini olumsuz etkileyebilir. Hamileler ya da emziren anneler sarımsaklı sütü doktorlarına danışmadan kesinlikle kullanmamalıdır.