Süt üreticilerine müjde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üreticilerine litre başına verilen 10 kuruşluk prim desteğinin 25 kuruşa yükseltildiğini açıkladı.23 Aralık 2018 Pazar 10:26
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üreticilerine litre başına verilen 10 kuruşluk prim desteğinin 15 kuruş daha arttırılarak 25 kuruşa yükseltildiğini açıkladı. Pakdemirli, “Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır” dedi.
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