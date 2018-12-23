Süt üreticilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üreticilerine litre başına verilen 10 kuruşluk prim desteğinin 15 kuruş daha arttırılarak 25 kuruşa yükseltildiğini açıkladı. Pakdemirli, “Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır” dedi.