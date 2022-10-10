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Gündem Süt kardeşler birbirine girdi! PKK Demirtaş'a verdi veriştirdi
Gündem

Süt kardeşler birbirine girdi! PKK Demirtaş'a verdi veriştirdi

Terör örgütü PKK adına yayınlanan yazıdan, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş hakkında sert ifadeler yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 07:52:00 -
Süt kardeşler birbirine girdi! PKK Demirtaş'a verdi veriştirdi

PKK’ya bağlı Lekolin sitesinde, Alişar Piran takma adıyla yayımlanan yazıda Selahattin Demirtaş’ın son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterildi. Yazıda, "Selahattin Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır" denildi.

Sitede yayımlanan yazıda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mersin’deki polisevi saldırısını kınamasına ve 2012’deki “Apo’nun heykelini dikeceğiz” sözleriyle ilgili yaptığı “Hem bağlamından koparılmaya hem yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi” açıklamasına tepki gösterildi.

Serbesiyet'te yer alan habere göre yazıda, “Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Demirtaş’ın pişmanlık belirtileri göstererek düşmana teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır. (…) Demirtaş, Mersin Mezitli’deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Niye son hızla kınama açıklaması yapıyor; çünkü soykırımcı sömürgeci faşist rejime karşı içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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