Süt izni ne kadar? Günde kaç saat süt izni verilir?

Yeni doğum yapmış çalışan anneler bebekleri için süt izni kullanır. Çalışan anne süt iznini nasıl kullanır? Süt izni memurlukta ve özel sektörde kaç gündür? Çalışan kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmesi zorunludur. Bu sebeple çocuğunuz bir yaşına gelinceye kadar süt izni verilmesi kanuni bir mecburiyettir.

Hamileliğin sona ermesiyle birlikte annelere, çocuklarının sağlıkları göz önünde bulundurularak birtakım haklar tanınır. Bu haklardan bir tanesi de emzirme izni olarak da bilinen süt iznidir. Bebekler 1 yaşına doldurana kadar geçen süre boyunca tanınan bu hak için merak edilen bazı detaylar bulunuyor. Kamu Personeli Genel Tebliğinin "I.Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı Kısmının "B) Süt İzni başlıklı bölümünde, "657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında şu hüküm yer alır: "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."

Kadın memura ne kadar süt izni verilir?

Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izin verilir.

Süt izni ne kadar?

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır…" hükmü,"

c) Yarım Gün İzin" başlıklı bölümünde "29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen

(F) fıkrasında, "Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır.