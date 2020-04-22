Süt evleri zincirine bir halka daha eklendi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Amasya merkeze bağlı Musa köyünde bulunan üreticilerden gelen talep üzerine yeni bir süt evi daha açılarak, süt alımına başlandı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Arslan, Musa köyü muhtarlığı ve üretim yapan üye üreticilerle süt evinin yer masrafları ortaklaşa yapıldığını belirterek, süt soğutma tankı, termosifon, elektrik tesisatı, su tesisatı, lavabo, süt pompası ve fayans giderlerinin birlik tarafından karşılandığını aktardı.

Ayrıca süt evinde köyden bir üreticiye istihdam sağlanarak üretilen sütlerin sabah ve akşam alımı yapıldığını belirten Arslan, sütlerin kalitesini korumak adına tüm kontrollerin yerinde yapıldığını söyledi.

Süt evlerinde sütün soğutulması sağlandığını ifade eden Birlik Başkanı Arslan, “Amacımız ilimizde hayvansal üretim yapan kır ve kırsalda yaşayan üreticilerimizin süt üretimlerini artırabilmek, üreticilerimizi süt sığırcılığına teşvik edebilmek ve üretimin değeri fiyattan pazarlanmasını sağlayabilmektir” dedi.