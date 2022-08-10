Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Evde Sütten Çökelek Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

2 litre süt

1-2 limon

Evde Sütten Çökelek Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

İki litre sütü tencereye alıyoruz. Köpük köpük olana denk kaynatıyoruz. Süt kaynayınca önce 1 limonun suyunu ekliyoruz ve sütü kısık ateşte kaynatıyoruz. Süt kesilmeye başlayınca kesikleri kevgir yardımı ile süzgeçe alıyoruz. Bu işlemi tenceredeki süt su halini alıncaya devam ediyoruz, gerektiğinde süte limon suyu ekliyoruz, eğer süt su halini almadan kesilme durduysa. Tamamen bitince suyunun iyice süzülmesi için çökeleği beyaz tülbente alın. Çökeleği arzuya göre sıcak sıcak kahvaltıda tüketebilirsiniz, yapacaklara şimdiden afiyet olsun.

Çökelek neye iyi gelir?

- A ve C vitamini ile kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek gelişim çağındaki çocuklar için oldukça yararlı bir besindir. Yaşlılarda ise kemik erimesi riskini azaltır.

- Yağ oranının düşük olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olur.

- Yüksek protein içeriği ile vücudun kas kütlesinin arttırılmasını sağlar.

- Bağışıklık sistemini destekleyerek bedenin hastalıklara karşı savaşmasını kolaylaştırır, kanser riskini azaltığı düşünülmektedir.

- Çökelek kullanılarak hazırlanan cilt maskesi, cildi yağdan arındırır. Ciltte lekelerinin rengini açar ve yeni leke oluşumunu önler.