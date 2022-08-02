Survivor'da skandal patladı! Yarışmacı Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verdi

Tepkilerin odağındaki Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. 'Mektup' üzerinden başlayan polemik devam ederken; Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu.

Survivor Batuhan, yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı gelmişti. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yapmıştı.

Survivor finalinde sorunlar yaşayan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, araba konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Yarışmadan sonra Karacakaya'ya ödül olan arabanın verilmediği iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'ya dava açtı.

Tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunan Karacakaya, 3 milyon lira değerindeki aracın kendisine verileceğini ama 1 ay geçmesine rağmen herhangi bir anahtar teslimi yapılmadığını öne sürerek davasını açtığı iddia edildi.