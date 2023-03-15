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Medya Survivor yarışmacısı tesettüre girdi!
Medya

Survivor yarışmacısı tesettüre girdi!

2020 ve 2022 yıllarında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yananç, tesettüre girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 13:27:00 -
Survivor yarışmacısı tesettüre girdi!

2020 ve 2022 yıllarında Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan isim, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Yanaç'ın tesettüre girdiği anlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmından paylaşan Yanaç, "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekledi.


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