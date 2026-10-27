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Yerel Sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Yerel

Sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın Didim'de açıklarında motor arızası yapan özel tekne sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 3 kişiyi güvenli şekilde marinaya ulaştırdı.

Aydın Didim açıklarında gece saatlerinde yaşanan tekne arızası paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gece saat 00.40 sıralarında, Didim açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyeti sonucunda özel tekne, içerisindeki 3 kişiyle birlikte Didim Marina’ya intikal ettirildi. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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