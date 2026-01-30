Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için tesis kurmak istediğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız.” dedi.

Bakan Bayraktar, A Haber canlı yayınına katılarak A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını cevapladı.

Hedef 1 Milyon Varil

Türkiye’nin 2026’dan itibaren özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir büyüme stratejisi geliştirdiğine işaret eden Bayraktar, bu büyüme stratejisindeki en önemli unsurlardan birinin yurt dışındaki faaliyet olduğunu kaydetti. Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gazda 2028’de 500 bin varile ulaşacak olan üretim seviyesini 1 milyon varile çıkarmak istediklerini kaydetti.

Libya’daki Projeler

Şubat ayı içerisinde Libya’da yeni lisanslama ihalesi turu olacağını aktaran Bayraktar, bu ihaleye gireceklerini belirterek, “İddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum, oradan alabileceğimiz sahalarda yeni projeleri birlikte geliştirebileceğiz” dedi. Bayraktar, Libya’da Türkiye Petrolleri’nin yeni sahalarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini de anlattı. Libya’da devam eden projelerde mevcut çalışan şirketlerle ortaklık konusunda görüşmeler olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bunu da 2026 yılının ilk yarısında neticelendirmeyi hedefliyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Libya’ya Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Pakistan’da Sismik Araştırma

Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisini Şubat’ta Somali’ye uğurlayacaklarını ve Çağrı Bey’in Nisan’da Somali’ye vardıktan sonra sondaja başlayacağını anımsatan Bayraktar, “Pakistan’da da Oruç Reis veya Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimizle bir sismik çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Suriye’ye Elektrik ve Doğal Gaz İhracı

Suriye’ye ihraç ettikleri elektriğin miktarının 2026’da daha da artmasının söz konusu olduğunu söyleyen Bayraktar, özellikle Halep hattının devreye girmesiyle 500 megavatlık bir artış olacağını kaydetti. Bayraktar, Suriye’ye doğal gaz akışının devam ettiğini de vurguladı. Bayraktar, “Madenlerle alakalı önemli bir fosfat ülkesi, o konuyla alakalı bir ekibimiz şu anda Suriye’de çalışıyor” bilgisini de paylaştı.

Dengeli Bir Petrol Fiyatı

Son günlerde yaşanan ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarına bir yansımasının olup olmayacağını da değerlendiren Bakan Bayraktar, “Petrol piyasalarında çok anormal bir hareket olacağını öngörmüyorum. Daha dengeli bir petrol fiyatı olacağını düşünüyorum” dedi.

Doğal Gaz Üretiminde Rekor Yılı

2026 yılında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun devreye gireceğini ifade eden Bayraktar, “4 milyon haneye yetecek gazı bu sene Osman Gazi’den almaya başlayacağız. Dolayısıyla toplam üretim 8 milyon haneye yetecek kadar bir seviyeye gelecek. 2026, Türkiye için doğal gaz üretiminde yeni bir rekor yılı olacak.” ifadelerini kullandı. Karadeniz’de daha büyük bir potansiyel olduğunu düşündüklerini belirten Bayraktar; Samsun, Ordu, Kastamonu, Giresun ve Rize açıklarında 6 yeni sondaj yapacaklarını kaydetti.

Akkuyu’da Devreye Alma Yılı

Akkuyu’da birinci reaktörün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını, diğer mekanik işlerin ve testlerin ise yüzde 60’larda olduğunu kaydeden Bayraktar, “2026 yılı Akkuyu’nun birinci reaktörü özelinde testler ve devreye alma yılı. Bu senenin sonunda bu testleri tamamlayıp ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sinop İçin Güney Kore ile Müzakere

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra Güney Kore ile şu anda devam eden bir müzakere ve birlikte çalışma sürecimiz var. Onun önümüzde 6 ay ile 12 aylık bir takvimi var. Onun sonunda biraz daha net bir resim ortaya çıkmış olacak. Bayraktar, Trakya’da yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili de Çin ve Kanada ile görüştüklerini kaydetti.

Sanayiciye 3 Bin 500 Megavat Kapasite

Yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için tesis kurmak istediğine dikkat çeken Bayraktar, “Bu konuyla alakalı çalışmalarımızı bitirdik. 2026 yılında 3 bin 500 megavatlık öz tüketim amaçlı, yani biraz önce saydığım gruptaki tüketicilerimizin kendi öz tüketimlerini karşılamak amacıyla 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsis ediyoruz.” dedi.

Stratejik Sektörlere Öncelik

Bu yatırımları biraz daha tabana yaymak istediklerini kaydeden Bayraktar, küçük sanayicilerin de bu sistemde devrede olabileceği bir model geliştirdiklerini anlattı. Kendi tüketimi için elektrik üretecek olanları önceliklendireceklerini kaydeden Bayraktar, “Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız ve onları da hızlı bir şekilde yatırıma dönüştüreceğiz.” diye konuştu.

Doğal Gazda Kademeli Tarife

Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifenin teknik hazırlıklarının devam ettiğini muhtemelen bu kışa yetişmeyeceğini söyledi. Bayraktar, “Bu kış sonrasında, mesela ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketen bir tüketim grubunu destekten çıkarabiliriz.” dedi. Bayraktar, tüketimi yüksek olan ihtiyaç sahibi vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurmalarının mümkün olacağını da kaydetti.

Şubat’ta Fiyat Değişikliği Planı Yok

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olmayacağına ilişkin de konuşan Bayraktar, “Türkiye’nin 2026 enflasyon hedefi, yüzde 20’lerin altında bir hedef. Bu hedefe uygun bir şekilde bir fiyat düzenlemesi yapabiliriz ama şu anda mesela şubat ayı için henüz böyle bir planlamamız yok.” dedi.

Özbekistan ile Madencilik Anlaşması Bakan Bayraktar: Kritik Mineraller ve Nadir Toprak Elementleri Alanlarında Somut Projelerin Hayata Geçirilmesini Hedefliyoruz

Türkiye ile Özbekistan, madencilik alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’na imza attı. Anlaşma ile ilgili açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.” dedi.

Mirziyoyev, Ankara’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde törenle karşıladı.

Stratejik İş Birliği

İki cumhurbaşkanının baş başa görüşmesinin ardından Türkiye- Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov arasında “Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Önemli Bir adım

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı’na iştirak ettik. Toplantının ardından liderlerin huzurunda, ‘Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Atılan imzaların, liderlerin koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli bir adım olacağına inanıyor, ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Somut İş Birliklerine Yönelik Yol Haritası

Bakan Bayraktar, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı marjında Özbek Bakan İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüşmeye ilişkin de “Kardeş iki ülke arasında madencilik alanında süregelen güçlü ilişkileri daha ileriye taşımak ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu şirketlerimiz arasında yeni somut iş birliklerine yönelik yol haritamızı belirledik. Yer altı kaynaklarımızın karşılıklı tecrübe paylaşımı ile ekonomilerimize daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Geçen Ay Özbekistan’a Gitmişti

Bakan Bayraktar, 5 Aralık’ta Özbekistan’a giderek Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı’na katılmış ve Özbek şirketlerle birlikte çalışarak madencilik alanında ilerlemeyi hedeflediklerini söylemişti.