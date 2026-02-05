"İcradan kurtuldum" derken avukat tuzağına düşmeyin! Araç mahrumiyet bedeli üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemi

Kazadan aylar sonra kapınıza gelen icra zarfıyla sarsılan vatandaşlar, asıl şoku İcra Müdürlüğü’ne gittiklerinde yaşıyor; 10 bin liralık borç, faiz ve vekalet ücretleriyle bir anda 15 bin liraya fırlıyor.

Alacaklının haberi bile yok, para doğrudan avukata gidiyor

Sistemin açığını bulan bazı avukatlar, kaza yapan araç sahiplerinin vekaletini kullanarak, müvekkillerine dahi haber vermeden karşı tarafa "araç mahrumiyet bedeli" icrası başlatıyor.

Vatandaş "başım belaya girmesin" diyerek ödeme yaptığında ise para hiçbir zaman gerçek hak sahibine ulaşmıyor, doğrudan avukatın hesabına akıyor. Mağdurların kurtuluş reçetesi ise oldukça basit: İcra emrini alır almaz 7 gün içinde "borcum yoktur" ve "yetkisiz icra dairesi" diyerek itiraz dilekçesi vermek. Bu hamle yapıldığında icra takibi otomatik olarak dururken, alacaklı görünen kişiyi arayıp durumdan haberdar etmek dolandırıcılık oyununu kökten bozuyor.

İşte olayın detayları;

Sıkışık trafikte ilerlerken park halindeki bir aracın stop lambasına çarpan vatandaş, sonrasında başına gelenleri sosyal medyadan paylaşıp uyarılarda bulundu:

Sıkışık trafikte manevra yaparken park etmiş bir arabanın stok lambasını kırdım. Sahibi anlayışlı bir kadındı, olur böyle şeyler dedi, tutanak tuttuk sigorta bilgilerini verdim, anlaştık.

3 ay sonra bir icra zarfı geldi. Arabasından 7 gün mahrum kaldığı için icra yoluyla 10 BİN TL istiyordu. Uğraşmadan ödemeye karar verdim. 10 bin lira ile İcra Müdürlüğü'ne gittim. Masraf ve faizle 15 bin ödemem gerekiyormuş.

Para çekip geleyim dediğim görevli, "alacaklının haberi var mı, ödemeden önce onu bir ara istersen" dedi. Tutanaktaki numaradan kendisini aradım. Böyle bir şeyden haberi bile yoktu. Benim arabamın tamiri bir saat bile sürmedi ve bundan haberinin olmadığını söyledi.

Bir avukat vardı ama sadece sigorta parasını filan halledecekti dedi. Avukatı arayıp icrayı iptal ettireceğini söyledi. Ben de bu arada icrayı durdurmak için borcum yoktur ve yetkisiz icra dairesi diye dilekçe verdim. Dilekçe verince icra otomatik olarak duruyormuş.

Vatandaş UYAP'tan her gün takip ediyorum, kadın gerçekten borcum yoktur diye dilekçe vermiş ve icra böylece iptal olmuş. Sonradan öğrendim ki, araba sahibinin haberi olmadan bu şekilde icra başlatıyorlarmış.

Eğer ödemiş olsaydım doğrudan avukatın IBAN numarasına para yatacağı için alacaklı görünen insanların hiçbir zaman bundan haberi olmuyormuş, para onlara gitmiyormuş.