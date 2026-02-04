Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fransa’nın bayrak taşıyıcısı Air France, yarından itibaren İsrail’e yapılacak tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
Kararın Arkasındaki "ABD-İran" İşareti
Diplomatik kaynaklar ve askeri uzmanlar, bu ani kararı ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin en somut ön habercisi olarak yorumluyor. Özellikle ABD Başkanı Donald TRUMP'ın bölgeye devasa bir donanma (armada) gönderdiğine dair açıklamaları, havayolu şirketlerinin risk analizlerini en üst seviyeye çıkarmasına neden oldu.
Gelişmenin Kritik Detayları:
- Hava Sahası Kısıtlaması: Şirketler sadece İsrail değil; İran, Irak ve bazı Körfez ülkelerinin hava sahasını da güvenlik gerekçesiyle kullanmayacaklarını bildirdi.
- Bölgesel İptaller: Uçuş iptalleri sadece Tel Aviv ile sınırlı kalmadı; KLM ve Air France; Dubai, Riyad ve Dammam gibi merkezlere olan seferlerinde de kısıtlamaya gitti.
- Savaş Beklentisi: Uluslararası basında, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere veya stratejik noktalara pazar gününe kadar saldırı başlatabileceği iddiaları güçleniyor.