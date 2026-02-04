Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Kararın Arkasındaki "ABD-İran" İşareti

Diplomatik kaynaklar ve askeri uzmanlar, bu ani kararı ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin en somut ön habercisi olarak yorumluyor. Özellikle ABD Başkanı Donald TRUMP'ın bölgeye devasa bir donanma (armada) gönderdiğine dair açıklamaları, havayolu şirketlerinin risk analizlerini en üst seviyeye çıkarmasına neden oldu.

Gelişmenin Kritik Detayları: