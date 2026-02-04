  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den 'Öcalan'a umut hakkı' açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! 'Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB'den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki! CHP'nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fransa’nın bayrak taşıyıcısı Air France, yarından itibaren İsrail’e yapılacak tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kararın Arkasındaki "ABD-İran" İşareti

Diplomatik kaynaklar ve askeri uzmanlar, bu ani kararı ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin en somut ön habercisi olarak yorumluyor. Özellikle ABD Başkanı Donald TRUMP'ın bölgeye devasa bir donanma (armada) gönderdiğine dair açıklamaları, havayolu şirketlerinin risk analizlerini en üst seviyeye çıkarmasına neden oldu.

Gelişmenin Kritik Detayları:

  • Hava Sahası Kısıtlaması: Şirketler sadece İsrail değil; İran, Irak ve bazı Körfez ülkelerinin hava sahasını da güvenlik gerekçesiyle kullanmayacaklarını bildirdi.
  • Bölgesel İptaller: Uçuş iptalleri sadece Tel Aviv ile sınırlı kalmadı; KLM ve Air France; Dubai, Riyad ve Dammam gibi merkezlere olan seferlerinde de kısıtlamaya gitti.
  • Savaş Beklentisi: Uluslararası basında, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere veya stratejik noktalara pazar gününe kadar saldırı başlatabileceği iddiaları güçleniyor.

Savaş sevicilerine öğüt

Ortalık karışırsa iki haftada ne şeker kalır bu memlekette ne de yiyecek ekmek. Kargaşalığa sevinenlere şimdiden söylüyorum.

Gdhjjxf

