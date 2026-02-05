Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa
Karaman’ın sessiz beldesi Göktepe, Evliya Çelebi’nin yüzyıllar önce kalemine aldığı "Büğlü Baba" efsanesi ve yanındaki gizemli çamurla yeniden gündemde. İçeriğindeki 5 farklı mineralle sedef ve egzama gibi hastalıklara derman olduğuna inanılan bu özel çamur, yerinde sabit durmamasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Yurdun dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen ziyaretçiler, mezarlıktan çıkan bu çamuru vücutlarına sürerek şifa bulduklarını iddia ediyor.