SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa

Karaman’ın sessiz beldesi Göktepe, Evliya Çelebi’nin yüzyıllar önce kalemine aldığı "Büğlü Baba" efsanesi ve yanındaki gizemli çamurla yeniden gündemde. İçeriğindeki 5 farklı mineralle sedef ve egzama gibi hastalıklara derman olduğuna inanılan bu özel çamur, yerinde sabit durmamasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Yurdun dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen ziyaretçiler, mezarlıktan çıkan bu çamuru vücutlarına sürerek şifa bulduklarını iddia ediyor.

#1
Foto - Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki çamurun şifalı olduğuna inanılıyor.

#2
Foto - Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa

Çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

#3
Foto - Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

#4
Foto - Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Buraya koşan, biiznillah derman buluyor: İşte Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde geçen gizemli şifa

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

