ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin, 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağı açıklandı. İptal iddialarının ardından gelen resmi açıklamalar, diplomatik trafiğin yeniden başladığını teyit etti.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir süredir belirsizliğini koruyan nükleer görüşmelerin adresi ve tarihi netleşti. Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar, krizin aşılması için masaya dönüleceğini gösteriyor.

BAKAN ERAKÇİ SAAT VERDİ: "MASKAT'TA BULUŞUYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görüşmenin detaylarını duyurdu.

Erakçi, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor.

Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım" ifadelerini kullanarak ev sahibi Umman'a teşekkürlerini iletti.

BEYAZ SARAY'DAN RESMİ TEYİT

İran kanadından gelen bu açıklamanın ardından Washington da süreci doğruladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran ile nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleştirileceğini bildirerek belirsizliğe son verdi.

İPTAL İDDİALARI VE "İSTANBUL" TARTIŞMASI

Daha önce Axios haber platformu, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde görüşmelerin iptal edildiğini iddia etmişti.

İddiaya göre Washington, İran’ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman’da ve yalnızca ikili formatta yapılması talebini reddetmişti. İ

ranlı diplomatik kaynaklar da müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve cuma günü bir buluşma olmayabileceğini ifade etmişti.

TAHRAN'DAN "İSRAİL" VE "SINIRLI GÜNDEM" ÇIKIŞI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir yetkili ise krizin yer değişikliğinden kaynaklanmadığını savundu.

Amerikalıların "İsrail ile bağlantılı savaş kışkırtıcı çevrelerin etkisi altında kalarak sürekli pozisyon değiştirdiğini" iddia eden yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konunun asla müzakere masasına gelmeyeceğini kesin bir dille belirtti.

 

