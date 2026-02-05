  • İSTANBUL
Gündem 27 numaralı forma MHP liderine takdim edildi! Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli ile ne konuştu?
Türk futbolunun efsane isimlerinden, şimdilerde Gaziantep FK Teknik Direktörü olan Burak Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek spor dünyasına damga vurdu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Bahçeli’ye, üzerinde isminin yazılı olduğu 27 numaralı kırmızı-siyahlı forma hediye edildi. Görüşme sonrası bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, MHP liderine nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkürlerini sundu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve takımın teknik direktörü Burak Yılmaz MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette MHP liderine Gaziantep'in plaka kodu olarak 27 numaranın ve Devlet Bahçeli'nin ismi yazılı forma hediye edildi.
Daha sonra ise Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Yılmaz'ın paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

