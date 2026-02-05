27 numaralı forma MHP liderine takdim edildi! Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli ile ne konuştu?

Türk futbolunun efsane isimlerinden, şimdilerde Gaziantep FK Teknik Direktörü olan Burak Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek spor dünyasına damga vurdu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Bahçeli’ye, üzerinde isminin yazılı olduğu 27 numaralı kırmızı-siyahlı forma hediye edildi. Görüşme sonrası bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, MHP liderine nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkürlerini sundu.

Yılmaz'ın paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve keyifli sohbeti için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.