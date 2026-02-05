  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

Bartın’ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi’nde yoğun kar yağışlarının ardından eriyen sular kaya oyuğundan akarak ikinci bir şelale oluşturdu.

#1
Foto - Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

Bartın’ın Ulus ilçesinde “Aşk acısını dindiren şelale” olarak ünlenen Ulukaya Kanyonu, bu kış farklı bir görüntüye sahne oldu.

#2
Foto - Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikâyeye göre aşk tanrısı Eros’un intihar eden eşi Selamnos’un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor. Hikâyeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor.

#3
Foto - Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Doğal sit alanı’ ilan edilen şelale ve kanyonu, bugüne kadar yaklaşık 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğindeki bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ile 4 kilometre uzunluğundaki kanyon, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

Şelalenin bulunduğu Ulus ilçesine aralık ayında metrekareye 183,6 kilogram, ocak ayında ise metrekareye 128 kilogram olmak üzere toplam 311,2 kilogram yağış düştü. Geçen haftalarda bölgeye yağan 1,5 metre kalınlığındaki kar eridi. Kar suları, mevcut şelalenin yaklaşık 20 metre alt bölümünde kaya oyuğundan akmaya başladı. 10 metre yükseklikten aşağıya suların aktığı yeni bir şelale daha oluştu. Kanyonda oluşan iki şelale ve gökkuşağı manzarası dron ile görüntülendi.

