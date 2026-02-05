Karlar eridi, sürpriz ortaya çıktı! Ünlü şelalede ikinci çağlayan oluştu

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Doğal sit alanı’ ilan edilen şelale ve kanyonu, bugüne kadar yaklaşık 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölge, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğindeki bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ile 4 kilometre uzunluğundaki kanyon, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.